Ataoğlu'dan Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Bakan, hastanede tedavi gören hastalara da kısa ziyarette bulunarak, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu ziyareti sırasında, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden, her koşulda ve şartta fedakârca hizmet veren sağlık personelinin çalışmalarının “kıymetini çok iyi bildiklerini” ifade etti.

Bakan Ataoğlu, açıklamada, “Kendisini, insana hizmet ilkesine adamış doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.