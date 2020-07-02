Ataoğlu: "Esnafımız haklı"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık önünde çadır kuran, hükümeti ve ikinci ekonomik paketi protesto etmek, taleplerini dile getirmek üzere yürüyüş eylemi başlatan Birleşik Eylem Komitesi üyelerine destek belirtti. Başbakanlık önüne eylemcileri karşılayan Ataoğlu, esnaf, zanaatlar ve sektör temsilcileri ile birlikte yürüdü, temsilcilerle görüştü.

Başbakanlık önünde kısa bir açıklama yapan Ataoğlu, “Hükümet hazırlamış olduğu 1. Ekonomik Paket sonrası esnafın ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu farkına varmadan 2. Ekonomik paketi de açıkladı. Esnaf haklı olarak bu tepkiyi ortaya koydu. Bizler esnafı da göz önünde bulundurarak bir paket hazırlanacağını umarken, esnafı destekleyen herhangi bir açıklama olmadığını da üzülerek gördük. Yine bunun yanında esnaf açılsın dendiği o ilk günlere baktığımızda, hareketlilik olacağını düşünen hükümet her zamanki gibi yanıldı. Esnaf sadece dükkanlarını açtı hatta kepenklerini, dükkanlarını tamamen kapatanlar da oldu. Esnaf ciddi bir şekilde sıkıntıya girdi.” Dedi.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hükümetin yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda bir karar alıyor akabinde farklı bir karar alıyor, tek bir karar üzerinde de yürüyemediklerini her zamanki gibi görüyoruz. Hükümet karar alırken zorlandığını bir çok kez gördük. Hükümet esnafa ‘açılın’ dediğinde turizmin ve öğrencinin olmadığı bu dönemde açılımın olamayacağının bilinci içerisinde olmalıydılar. Bin 500 TL’lik katkı payının esirgenmeyeceğini bilmeleri gerekirken Bin 500 TL’leri vermemek için ‘açılın’ dendi.

Hükümetin parası yoksa iç borçlanma ile bu sorunu çözebilir ve esnafımızı bu sıkıntıdan azda olsa kurtarabilirdi. Gerçek açılım olana kadar en azından bu destekleri sürdürebilirdi. Esnafımız haklı. Umarım hükümet bu çağrılara artık ciddi bir şekilde kulak verir, esnafımızın mağduriyetinin farkına varırlar ve bu mağduriyeti gidermek için çalışmalarını sürdürürler.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmada verilen para oldukça ciddi bir para umarım hükümet bunu olsun doğru becerip bu rakamı kullanabilir duruma getirir. Yansıtılması gereken yerlere de bu parayı kullanır. Esnafımız bizim baş tacımız, esnafımız olmazsa ekonominin ayakta durması kesinlikle düşünülemez. Esnafı gözardı etmemek gerekir. Esnafımıza sahip çıkmamız lazım ki esnafta devletine sahip çıkabilsin. Esnafımız bu yürüyüşle kendilerini ispatladı ve neleri yapabileceklerini gösterdiler. Dolayısıyla hükümette yapabileceklerini esnafa karşı göstermesini gerekmektedir.”