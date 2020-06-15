Ataoğlu: “KKTC’nin düşürüldüğü bu durumdan DP olarak hicap duymaktayız”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu özel izinle ülkeye giriş olayını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi ve “KKTC’nin düşürüldüğü bu durumdan DP olarak hicap duymaktayız” dedi.

Açıklamasında karantina mecburiyetinin 1 Temmuz’da kalkacağı yönünde Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara işarete den Ataoğlu, bu çerçevede Güney’de çalışan KKTC vatandaşlarının işlerine karantina koşulu ile gidebildiğini anımsattı.

“Ancak ‘özel izin’ ile ülkemize Türkiye’den misafirler geldiği ve bu misafirlerin karantinasız bir şekilde ülkemizde konakladıkları medya tarafından kamuoyu gündemine düşmüştür” diyen Ataoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Konuya ilişkin hükümet kanadından tek açıklama Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’den gelmiş ve bu grubun özel izinle ve karantinasız olarak Lapta Marina Projesi için geldiklerini ifade etmiştir.

Ancak belli ki Turizm ve Çevre Bakanı doğruları ifade etmeyerek kamuoyunu yanıltmış ve açıkça söylemek gerekirse yalan söylemiştir. Çünkü, bu açıklamaya binaen Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, böyle bir olaydan ne ilgisi ne de bilgisi olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Böyle bir skandala devletin adını karıştıran Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i şiddetle kınıyoruz. Bununla birlikte Lapta Belediyesi ile ile ilgili olarak söylediklerinin bizzat Lapta Belediye Başkanı tarafından yalanlanmasını ise skandal olarak niteliyoruz.

Maalesef ki kamuoyuna yalan söyleyen bir Turizm ve Çevre Bakanı ile karşı karşıyayız.”

“VIP KONUSUNDA BİZZAT KUDRET ÖZERSAY’DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Özel izinli gelen grubun, VIP salonundan ülkeye giriş yaptığını dile getiren Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“VIP salonu, belli kurallar çerçevesinde Devlete ait kullanımı olup, Dışişleri Bakanlığı’na bağlıdır.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı VIP’den gelen özel izinli kişilerle ilgili olarak Kudret Özersay’ın da bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Bu tavır karşısında Bakanlar Kurulu sözcülüğü de yapan ve karantinasız gelişlerin 1 Temmuz’da olacağını açıklayan Kudret Özersay, konu ile ilgili olarak her zamanki gibi işine gelmediği için susmaktadır. Halbuki kamuoyu VIP konusunda bizzat Kudret Özersay’dan açıklama beklemektedir.

Medyada konu ile ilgili olarak haberdar olmadığını ima eden Tolga Atakan kendisine bağlı daireleri neler olduğunu biliyor mu?

Ercan Havaalanı’na inen her uçağı Sivil Havacılık Dairesi çalışanları indiriyor. Sivil Havacılık Dairesi ise Tolga Atakan’ın bakanı olduğu Ulaştırma Bakanlığına bağlı.

Bu noktada inkar etmek yerine, gerçeği konuşmak ve yapılan yanlış veya doğru her hareketin dürüstçe sahiplenilmesi gerekmektedir. Kaçamak yanıtlar ne devlet geleneğimizde var, ne de devlet ciddiyetine sığıyor.

Ülkemiz, salgın ve sağlıkla alakalı bir konuda yalan beyanlar ve inkarlarla çalkalanırken, en önemsiz konularda bile fikir beyan eden Başbakan ise görmem, duymam, bilmem oyununu oynamaktadır.

Devletin kuralları ayaklar altına alınarak, ülkeye hangi amaçla geldiği bilinmeyen ayrıcalıklı bir zümre için tüm kararlar torpille çiğnenirken, Başbakan Tatar, pazar tatilini yapmayı tercih etmiştir.”

“KKTC'YE ÇOK YAZIK EDİLİYOR”

Açıklamasının devamında “Bir hukuk devleti olan KKTC, maalesef ki tüm kurumları ve kurallarına rağmen, ciddiyetten uzak olarak bir kasaba kaymakamlığı gibi idare edilmeye çalışılmaktadır” ifadelerini kullanan Ataoğlu şunları kaydetti:

“Kabinenin birbirinden habersiz, yalan yanlış beyanlarla kamuoyunu yanılttığı gayrı ciddi ve kaotik bir dönemden geçmekteyiz.

Bu noktada, hükümetin hüküm etmekten aciz hali için KKTC’nin düşürüldüğü bu durumdan DP olarak hicap duymaktayız.

Hicap duymaktan öte, ülkemizi bu hale düşüren bu hükümetten utanç duymaktayız.”