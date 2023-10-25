Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars Genç Tv'de konuştu: "Adrese dayalı veri sistemini hayata geçirmeyen belediyeler var"

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, dün akşam Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

nüfus sayımıyla ilgili tartışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Baybars, en sağlıklı sistemin adrese dayalı veri sistemi ile sayıyı belirlemek olduğunu ancak on-line sistemi hala hayata geçirmeyen 9 belediye bulunduğunu ve bu projenin önündeki en büyük engelin bu belediyeler olduğunu belirtti.

6 Şubat Depreminde kaybettiğimiz Meleklerimizin haklarının aranması amacıyla Meclis’te komite kurulduğunu da anımsatan Baybars, komite ile birlikte Türkiye’de ziyaretlerde bulunarak sürecin takibini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini de kaydetti.

“E-devlet”le ilgili yasa tasarısı şuana Meclis’teki hukuk komitesinde görüşülmekte olduğunu, sona doğru gelindiğini de anımsatan Baybars, yasanın geçmesi halinde dijital dönüşüm anlamında ülkeye ve vatandaşlara oldukça katkı sağlayacağını açıkladı.

Bağımsız Milletvekili Baybars, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde, kendisinin de dahil olduğu bazı vekillerle sunduğu “Türkiye'ye girişine izin verilmeyen yurttaşlarla ilgili araştırma komitesi kurulması” önergesinin reddedilmesini de değerlendirdi. Baybars, onay vermeyen kesimin “Türkiye’ye ayıp etmekten korktuğunu” savundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:25