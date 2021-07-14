Bağımsızlık Yolu, Dışişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptı

Bağımsızlık Yolu temsilcileri bugün, Dışişleri Bakanlığı önüne giderek Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişilerle ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu ve basın açıklaması yaptı.
Ardındansa Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan Parti’nin basın açıklamasını okudu.
Bağımsızlık Yolu’nun Dışişleri Bakanlığı’na verdiği bilgi edinme başvurusunda giriş yasağı konulan kişilerle ilgili itham ve iddiaların ne olduğu yönünde araştırma yapılıp yapılmadığı, bakanlığın bu konuda TC makamlarından soruşturma yapıp yapmadığı, giriş yasağı varsa kimin aldığı, karar alınırken bakanlıktan bilgi istenip istenmediği, karardan bakanlığın bilgisi olup olmadığı soruları yer aldı.