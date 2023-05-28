Bağımsızlık Yolu üyelerinden, “Denize ücretsiz girmek haktır” vurgusu

Bağımsızlık Yolu üyeleri, katıldıkları bir programda denize ücretsiz girmenin anayasal bir hak olduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Baraka Kültür Merkezi Kültür Sanat Sorumlusu Emel İpçiler ve Beleşe Deniz, Plajlar Halkındır aktivisti Yusuf Özgü Sertel, “Emeğin Gündemi” programına katıldı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Celal Özkızan, denize ücretsiz girme mücadelesinin 2009 yılında başladığını kaydederek, Anayasa’da yurttaşların 100 metrelik kıyı şeridine girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceğinin, girişin ücrete tabii tutulamayacağının yazdığını da söyledi.

Özkızan, Girne Kaza Mahkemesi ve Anayasa Yüksek Mahkemesi’nin denize ücretsiz girmenin hak olduğuna yönelik kararı olduğunu da ifade ederek, bunun için ücret talep eden işletmenin "hukuka karşı eylem" yaptığını belirtti.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivisti Yusuf Özgü Sertel, mahkemelerde kazanılan davalara rağmen yürütmede sıkıntı yaşandığını, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin kamu yararına denetleme yükümlülüğünü yerine getiremediğini savundu.

Sertel, “Bu konunun kanayan yaraya dönüşmesinin sebebi politik tercihlerdir” dedi.

Baraka Kültür Merkezi Kültür Sanat Sorumlusu Emel İpçiler, halkın büyük bir ekonomik kriz yaşadığı bu dönemde denize erişim fiyatlarının giderek arttığını söyledi.

Denize ücretsiz girme konusunda kazanımlar yaşandığını, toplum nezdinde farkındalık oluştuğunu belirten İpçiler, özellikle Girne bölgesi kıyı şeridinin özel sermayeye peşkeş çekildiğini savundu.

İpçiler, hakların gasp edildiğini, bunun üzerinden kâr elde edildiğini söyledi.