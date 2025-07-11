Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Refet Ramiz’i kabul ederek görüştü.

Ramiz TDP’ye, OKKÜ'de düzenlenen Taş Ocağı Çalıştayı'nın sonuç bildirgelerini iletti, ikinci Çalıştay için davet yaptı.

TDP Lefkoşa Gençlik Kolları merkez binasında yapılan görüşmede, TDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi, Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu da hazır bulundu.

Ramiz kabulde Çeler’e, Taş Ocakları Çalıştayı'nın, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve derlenmesi sonucu oluşturulan, “Ruhsatlandırma Masası”, “Denetleme Masası”, “Rehabilitasyon Masası” sonuç bildirgelerini sundu.

Ramiz, Çeler ve Çobanoğlu’na, yönetim ve devlet sistemleri, yönetim ve siyaset, yönetim bilimi, hukuk ve toplum, stratejik yönetim konularını kapsayan ve şahit olduğu bir kısım olayları da içeren “Ülkeler Birliği, Türkiye ve Diğer Ülkeler İçin Sürdürülebilir Siyasi Yönetim Sistemi” isimli kitabı ve kamu-özel sektör üst düzey yöneticilerinin elektronik ve haberleşme cihazları kullanımında dikkat etmeleri gereken hususları ve bu konudaki temel yasal düzenlemeleri hatırlatan “Elektronik ve Haberleşme Sistemlerinin Korunması” isimli kitabını da takdim etti.

-Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise Ramiz’e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Çeler, TDP’nin taş ocakları ve çevre ile ilgili konularda yetkin kişisinin Yasemin Çobanoğlu olduğunu, sunulan üç sonuç bildirgesinin parti yetkili kurullarında değerlendirileceğini belirtti.

TDP MYK Üyesi Yasemin Çobanoğlu ise görüşmede, bir çevre mühendisi ve eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs’ta ve Letonya’da yaptığı çalışmalardan bahsetti, aynı zamanda bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak karşılaştığı bazı durumları paylaştı.

Ramiz tarafından sunulan sonuç bildirgelerini dikkatle okuyacaklarını ve bu doğrultuda yapılacak gerek 2. çalıştaya gerekse diğer çalışmalara katkı koyacaklarını dile getiren Çobanoğlu, taş ocakları ile ilgili konuların 2000’li yıllardan beridir gündemde bulunduğunu hatırlattı.

Çobanoğlu, taş ocağı işletmeleri ile ilgili hususun özünde ÇED raporunda teminat altına alındığını anımsatarak, Çevre Yasası’ndaki ilgili maddelerden bahsetti.

Çobanoğlu, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nda ise devletin yetkili kurumlarından oluşan komisyonun (Orman Dairesi, Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Tarım Dairesi, Turizm Dairesi) görüşünün ve onayının alındığını, geçmişten bugüne karşılaşılan durumun bu temelinde, bu kurumlar tarafından denetlemenin yeterince yapılamamasının yattığını belirtti.