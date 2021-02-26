Bakan Ataoğlu: “Turizm sektörünün bütününe yönelik çalışmalarımızı sürdürdüğümüzden, kimsenin şüphesi olmasın”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dünya ile birlikte KKTC’yi de tehdidi altına alan yeni tip Koronavirüs pandemisi ile Mart 2020 tarihinden beridir, hem sağlık hem de ekonomik açıdan mücadele verildiğini hatırlattı.
Bakan Ataoğlu, yeni tip Koronavirüs pandemisi ile mücadelenin en etkili yolunun dolaşımı durdurmaktan geçtiğine işaret ederek, “pandemi mücadelesi veren dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizde de ilk atılan adım, dolaşımı durdurmak olmuştur. Turizmin en temel kaynağı, dolaşan, gezen insanlardır. Hal böyle iken, pandemi en ciddi etkisini turim sektörleri üzerinde göstermiştir” dedi.
Bakan Ataoğlu, ülke turizminin tüm paydaşları ile bir bütün olduğunun altını çizerek, “Ülkemizin turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren, 5 yıldızlı otellerden küçük ölçekli pansiyonlara, tur rehberlerinden turizm acentelerine, turizm sektörünün vazgeçilmezi restaurantlarımızdan eğlence mekanlarına, ulaşımdan, taşımacılık faaliyetlerini yürüten işletmelerimize kadar, turizmi destekleyen tüm paydaş sektörlerimiz bizler için aynı önem ve değere sahiptir” dedi.
Yapılan çalışmaların turizm sektörünün bütününe yönelik olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, “içinde bulunduğumuz bu olağan dışı süreci hep birlikte atlatmak ve geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.