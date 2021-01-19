Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662   olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını ,21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 2  kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2662    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 18   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21    

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 371.972 

Toplam Vaka Sayısı: 1944 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1693 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 240  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 181    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 21:00
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