Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1633 olduğunu, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını, 20 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

20 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1633

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 373. 605

Toplam Vaka Sayısı: 1971

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1713

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 20:27