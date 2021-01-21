Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı

Bakan Pilli, bugünkü test sonuçlarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980  olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2980  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 10 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21    

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 376.585 

Toplam Vaka Sayısı: 1983  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1734 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 20:21
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