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Bakan Pilli:" Toplam 56  test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 56  test yapıldı, pozitif vaka yok" Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 56  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.   30 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 56  Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.346    Toplam Vaka Sayısı- 108  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bakan Pilli:" Toplam 56  test yapıldı, pozitif vaka yok"
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Bakan Pilli:" Toplam 56  test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 56  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı.   30 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 56  Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.346    Toplam Vaka Sayısı- 108  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok   Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 20:56
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