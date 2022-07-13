Bakanlık, haftalık Covid 19 rakamlarını açıkladı

Bakanlık, haftalık Covid 19 rakamlarını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, haftalık Covid 19 rakamlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Covid-19 genel durum ( 6 - 12 Temmuz) 

"Toplam 16.692  test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 2776 pozitif vakaya rastlandı" 

6-12 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 16.692 olup, 2 kişi vefat etmiş, 2776  pozitif vakaya rastlanmıştır. 

(6-12  Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 16.692   

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2776              
    
Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.096.998               
      
Toplam Vaka Sayısı: 103.034                            
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 100.293                                         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 241 "  

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 17:43
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