Bakanlıktan ilaç zammına ilişkin açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarına hükümetin, Sağlık Bakanlığı’nın veya Eczacılar Birliği’nin değil Türkiye’nin uhdesinde artış yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatları konusunda yazılı açıklama yaparak, belirli aralıklarla ilaç ve tıbbi malzemelere dövize bağlı olarak fiyat artışları yapıldığını hatırlattı.

Zammın KKTC’ye Türkiye’den gelen ilaçlara da yansıdığının da ifade edildiği açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Basına da yansıyan ilaç zammı yurt dışında gerçekleşen döviz endeksli yükseliş nedeniyle fiyatlara yansıtıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nun aldığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun duyurduğu karar hükümetimiz, KKTC Sağlık Bakanlığı veya Eczacılar Birliği gibi bir kurumun uhdesinde değil.”