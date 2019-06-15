Başbakan Tatar’dan Gürsoy için başsağlığı mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın eski başkanlarından, Bayrak Radyosu’nun kuruluşuna katkılarıyla tanınan iş insanı Ali Gürsoy’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Kıbrıs Türk Ticaret Odası eski başkanlarından, Bayrak Radyosu’nun kuruluşuna önemli katkılar sağlayan iş insanı Ali Gürsoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gürsoy’un zor günlerde vatansever bir iş insanı, mühendis olarak halkımız için yaptıkları unutulmayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü hayatını kaybeden 88 yaşındaki Gürsoy, pazartesi Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gürsoy için pazartesi 10.30’da BRT sitesinde de tören düzenlenecek.