Başbakan’ın eşinden dans eleştirilerine yanıt..."O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü"...

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Başbakan’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi.

Tufan Erhürman’ın folklor oynarken yayınlanan fotoğrafına ilişkin eleştiriler ve benzetmeler halen daha sürerken Nilden Bektaş, eşi Erhürman ile düğününden testi oyunundan bir fotoğraf paylaştı.

Nilden Beştaş Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Üzerinden beş gün geçmiş, hala daha konuşuluyor o güzelim folklorü! Beğenmeyenlere saygı elbette baki ama binlerce insanın yüreğini ısıtmış o bir buçuk dakikanın yarattığı sıcaklığa son vermek için çabalayan kalemlere sadece üzülerek gülümsüyorum.. Gülümsüyorum ve testi oyunumuzdaki o muhteşem oyunu geliyor aklıma:) Evet şimdi değil; O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanlarını da çok sevdiği gibi ..

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 23:14