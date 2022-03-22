Beklenen zam geldi...

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 3.1 ile 1.24 TL arasında değişen zam yapıldı. Gece yarısından sonra yürürlüğe girecek zamlı fiyatlara göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.57 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL, Euro dizelin litresi 20.88 TL ve gazyağının litresi de 20.12 TL oldu.

Kurşunsuz benzinlerin litresine 1.24 TL, Euro dizele 2.81, gazyağına 3.1 TL artış yapılmış oldu.

23 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatları düzenleyen2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Mart’ta yapılan indirimle 95 oktan benzin 17.33, 98 oktan kurşunsuz benzin 17.58, Euro dizel 18.07 ve gazyağı da 17.02 TL’den satılıyordu.