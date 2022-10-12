Belediyeler Birliği, Mersin'de yapılacak “14. Uluslararası Turunçgil Kongresi”ne davet edildi

Uluslararası Turunçgil Konseyi (UTK), Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret ederek, “14. Uluslararası Turunçgil Kongresi”ne davet etti.

Birlikten verilen bilgiye göre, UTK Başkanı Kemal Kaçmaz, UTK Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile görüştü.

Görüşmede, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu. UTK, Belediyeler Birliği’ni Mersin’de 6-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kongreye davet etti.

Görüşmede, amaçlarının; iki ülke arasındaki turunçgil sektöründeki iş birliğini geliştirip, üretim ve ihracatı artırmak olduğunu belirten Uluslarası Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 1968 yılından bu yana dünyanın farklı ülkelerinde her dört yılda bir yapılan Uluslarası Turunçgil Kongresi’nin bu yıl ilk kez Türkiye’de yapılacağına dikkat çekti.

6-11 Kasım tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek kongrenin Türkiye’nin tanıtımının yanı sıra sektörün duayenlerinin buluşmasına katkı sağlayacağını kaydeden Kaçmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üreticilerin de hem kongrede hem de fuarda yer almasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaçmaz, turunçgil sektörünü gelişmesi adına yaptıkları çalışmalarla ilgili KKTC’deki sektördeki paydaşlarla tecrübe paylaşımında bulunmayı ve iş birliklerini geliştireceklerini belirtti.

-Özçınar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ve davetle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Özçınar, ilgili sektörün gerçekten yerel yönetimlerle iş birliğini oluşturma adına birlikte paydaş olarak çalışma arzusunda olduğunu vurguladı.

Üretimin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken Özçınar, tarım sektörüne yönelik çalışmaların yerel yönetimlerin bir görevi haline geldiğini söyledi. Güzelyurt Belediyesi olarak bu konuda bir vizyon üstlendiklerini anımsatan Özçınar, Kasım ayında Tarım Şehirleri Konferansı’na katılacaklarını belirtti.

Birlikte çalışma arzusunu ortaya koyan UTK yönetimini kutlayan Özçınar, “Kardeş şehrimiz Mersin’e selam ve sevgilerimizi iletmek istiyorum” dedi.

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcı bekleniyor.