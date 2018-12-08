"Belediyeler yaraları sarmak için çalışıyor”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ülkede yaşanan sel felaketi ve sel sularına kapılarak gençlerin yaşamlarını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü vurguladı ve başsağlığı diledi.



Belediyelerin tüm birimlerle birlikte yaraları sarmak için çalıştığını kaydeden Özçınar, ilk olarak dayanışma içinde, el birliğiyle yaraların sarılması, ardından da aynı acıların bir daha yaşanmaması için önlemlerin ivedi şekilde alınması gerektiğini vurguladı.



Özçınar yazılı açıklamasında, “Yaşanan acının tarifi yoktur. Gençlerimize Allah’tan rahmet yaslı aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Özçınar, vatandaşların gelen uyarıları dikkate alarak davranmalarının son derece önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



“BELEDİYELER YARALARI SARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR”



“Felaket nedeniyle maddi ve manevi mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ederim.



Yaşanan felaketin boyutları gerçekten çok büyüktür. Bazı bölgelerimizde son derece ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Belediyelerimiz, tüm birimlerle birlikte sorun yaşanan yerlerde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak dayanışma içinde, el birliği ile yaralarımızı sarmalı, daha sonra da, aynı acıların bir daha yaşanmaması için önlemlerimizi ivedi şekilde almak ve çalışmalarımızı başlatmamız gerekmektedir.”