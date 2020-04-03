Bilim Kurulu toplandı

Korona Virüs Bilim Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu toplantıda, ülkedeki COVID-19 salgının önlenmesinde alınan tedbirleri, güncel durumu, olası gelişmeleri ve bu doğrultuda atılacak adımları değerlendirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgının görülmesinin ardından kurulan Başbakanlık Korona Virüs Bilim Kurulu, Başbakanlık Toplantı Salonu’nda Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumlarının ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konularında Dünya, Türkiye ve KKTC’deki gelişmeler değerlendirilerek, yeni önlemlerle ilgili kararlar üretildi.