Muharip Dernekler Platformu, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin, Kıbrıs Türk halkının iradesi ve egemenliği yok sayılarak uzatılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetine açık çağrı yapan Platform, “Birleşmiş Milletler’in sözde Barış Gücü KKTC sınırları dahiline kabul edilmesin” dedi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 no'lu kararla, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Temmuz'da sona erdiği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenliğini yok sayarak, 22 Temmuz 2022 tarih ve 2464 sayılı kararla Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresini Ocak 2023’e kadar uzatma kararı aldığı kaydedilen açıklamada, KKTC Muharip Dernekler Platformu olarak bu kararın şiddetle kınandığı ve protesto edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu yanlı kararı, işgalci Rum Yönetimi’nin çözüm karşıtlığını sürdürmesine katkı yapmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Kıbrıs Türk halkının egemen varlığının yok sayılmasına neden olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetine açık çağrı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İrademize ve egemen varlığımıza saygı göstermeyenlerin, KKTC Devleti’nin egemen alanlarında faaliyetleri derhal yasaklansın. Birleşmiş Milletler’in sözde Barış Gücü KKTC sınırları dahiline kabul edilmesin. Bu adadaki 451 yıllık ev sahipliğimizi yok sayan sözde misafirlerin, özde Rum Yönetimi’nin yardakçılığını yapanların evimizde yeri yoktur.”