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BKP Olağan Kurultayı Pazar günü

BKP Olağan Kurultayı Pazar günü
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 Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 5. Olağan Kurultayı Pazar günü toplanıyor.
BKP’den yapılan açıklamaya göre, Kurultay toplantısı, KTOEÖS salonunda, saat 10:00’da başlayacak.
Kurultaya Avrupa Sol Partisi başta olmak üzere, yurtdışı, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi parti, sendika ve sivil toplum temsilcileri katılacak.
Açıklamaya göre kurultayda, Kıbrıs sorunu, Ortadoğu, Türkiye’de yaşananlar ve gençlik konularında hazırlanan karar tasarıları yanında, önümüzdeki dönem BKP’nin takip edeceği politikalar tartışılıp karara bağlanacak.

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