BM görev süresinin uzatılmasından memnuniyet

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), BM Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin aldığı kararda iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda ısrar etmesinin tam yerinde ve doğru bir yaklaşım olduğunu ve uluslararası kamuoyunun iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye’deki “AKP hükümeti ve UBP-DP-YDP hükümetinin Kıbrıs’ı bölecek, iki ayrı egemen devlet politikasının BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedildiğini ileri süren İzcan, hükümet yetkililerini “halkı yanıltmaya dönük ayrılıkçı açıklamalardan” vaz geçmeye çağırdı.

İzcan, Kıbrıs’ın her karış toprağı ile Kıbrıs halkına ait olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antoni Guterresin mart ayı başı çağırdığı 5+1 uluslararası konferansta, taksimci politikaların sürdürülmesi durumunda, sonuç almanın mümkün olmadığını iddia eden İzcan, “Ankara’daki AKP hükümeti istedi diye, Kıbrıs Türk toplumunu suçlu sandalyesine oturtmaya kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.