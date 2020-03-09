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BM Kıbrıs Barış Gücü'nden eylemcilere uyarı

BM Kıbrıs Barış Gücü'nden eylemcilere uyarı
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BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğü, ara bölgede eylem yapan göstericilere kamu düzenini baltalayıcı hareketlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada UNFICYP’in barışçıl şekilde gösteri yapma hakkını desteklediği kaydedildi ancak ara bölgede izinsiz eylemlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulunuldu.

Sivil halkın güvenliğinin en birincil öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, UNFICYP’in konuyla ilgili adımlar attığı ve barışın devamı konusunda Kıbrıs Rum ve Türk taraflarıyla yakın irtibat halinde olduğu belirtildi.

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