BM Komutanından Antropoloji Laboratuvarı’na ziyaret

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Cheryl Pearce, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi 3 üyesi tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirilen Pearce, komitenin başarıları ve karşılaştıkları zorluklar konusunda bilgilendirildi. Pearce ayrıca, komitede görev yapan bilim adamlarıyla da sohbet etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin konuyla ilgili açıklamasına göre, Pearce, komitenin çalışmalarına katkı sağlamak adına 1963-64 ve 1974’e ait olası gömü yerlerine ilişkin yeni arşiv bilgileri için BM Barış Gücü’nde görev yapan veya eskiden görev yapmış asker ve çalışanlarla temasa geçme önerisinde bulundu.