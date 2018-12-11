Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Eğitim Merkezi (PEMER), yapımı KKTC’de gerçekleşen, ülke sanatçılarını, kültürünü ve yaşanmış olayları anlatan belgeselleri bölgelerde gösterime sunmaya başladı.
CTP’den verilen bilgiye göre, ilk olarak Kanal Sim yapımı olan “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” isimli belgesel, Gençlik Örgütü İskele İlçesi’nin iş birliğiyle İskele AKM’de gösterildi.
Halka açık gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu ile belgesel üzerine söyleşi gerçekleştirildi.
Etkinliğe bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sıra parti yönetici ve üyeleri ile UBP İskele Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri katıldı.
Belgeselde Avrupa’nın son bölünmüş başkenti Lefkoşa’da bulunan Lefkoşa Havaalanı’nın tarihçesi, eski fotoğraf ve videolar ile bir zamanlar havaalanında çalışan görevliler ve havaalanını kullanan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların röportajları yer aldı.
PEMER belgesel gösterimi ve söyleşileri 19 Aralık Çarşamba Gazimağusa’da, 20 Aralık Perşembe Lefkoşa’da devam edecek.