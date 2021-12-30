Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.840 olup, 284'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 155 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 284 kişi ise yerel vakadır. 

101 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 20  kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

30 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.840 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21 

Yerel Vaka Sayısı: 284 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 155 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.687.035 

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Toplam Vaka Sayısı: 35.317  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.798  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2382 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2330 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2952 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5828 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103824 

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