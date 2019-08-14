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Bugünün nöbetçi eczaneleri

Bugünün nöbetçi eczaneleri

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi 42/6, Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy

0392 223 93 93

Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi

Şehit Mustafa Ahmet Ruso Cad. Lemar Karşısı Küçük Kaymaklı

0392 227 91 55

Lefkoşa / Zehra Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:11 Taşkınköy

0392 225 59 47

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Törensel Eczanesi

Beşparmaklar Cad. No:100/C Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt. No:2 Karakol

0390 365 65 19

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 53

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Kınay Eczanesi

Mersinli Sok. No:C/4 Türkmenköy

0392 377 70 70

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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