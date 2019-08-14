Bugünün nöbetçi eczaneleri

Lefkoşa / Ahmet Mısırlı Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi 42/6, Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy
0392 223 93 93
Lefkoşa / Gülizar Özteknik Eczanesi
Şehit Mustafa Ahmet Ruso Cad. Lemar Karşısı Küçük Kaymaklı
0392 227 91 55
Lefkoşa / Zehra Eczanesi
Şehit Kemal Ünal Caddesi, No:11 Taşkınköy
0392 225 59 47
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Törensel Eczanesi
Beşparmaklar Cad. No:100/C Tempo Süpermarket karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt. No:2 Karakol
0390 365 65 19
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 53
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Kınay Eczanesi
Mersinli Sok. No:C/4 Türkmenköy
0392 377 70 70
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56