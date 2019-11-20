Büyük ikramiye sahibine teslim edildi

Piyangolar Birimi, 15 Kasım gecesi yapılan özel çekilişte 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin, biletin sahibi Ayşe Keçecioğlu tarafından teslim alındığı bildirdi.

Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, ikramiye Başbakan Ersin Tatar ve Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından teslim edildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Yıldızev, yılbaşı özel çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğuna da vurgu yaptı.