Canaltay, Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Girne Turizm Limanı’na giderek incelemelerde bulundu, limandaki sorunlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı dairelerin sorunlarını yerinde görerek bilgi almak için proaktif politika izleyen ve mümkün olduğu kadar sahada olan Bakan Canaltay, Girne Turizm Limanı’nda yaptığı inceleme çerçevesinde, limanda demirli bulunan Girne Üniversitesi’ne ait “TEAL” isimli eğitim ve araştırma gemisinde de incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde batma tehlikesi geçiren gemi ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’den bilgi alan Bakan Canaltay, geminin Girne’ye ve ülkeye yarar sağlayacak şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda Girne Liman Başkanlığı yetkililerine talimat verdi.

Bakan Canaltay daha sonra Girne Turizm Limanı’ndaki yolcu geliş salonunda incelemelerde bulunarak, buradaki sorunlar ve limanın diğer altyapı sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Canaltay’a incelemeleri sırasında Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Limanlar Dairesi Başkanı Hasan Curcioğlu ve Girne Liman Başkanı Ahmet Beyoğlu eşlik etti.