“carsimax.com” yılbaşı alışverişinde zirvede

Ülkemizde giderek artan online alışverişte carsimax.com, zirveye tırmandı.

Yeni yıl öncesi yılbaşı hediyeleri için online alışveriş yapılan sitelerin içinde carsimax.com en çok tercih edilen sitelerden biri oldu.

Temelli 6 yıllık bir hayalin ürünü olan, carimax.com, Kıbrıs ın ilk C2C altyapısına sahip olan Online Alışveriş Merkezi konumunda.

2021’de yeni fikirler ve projelerle online alışveriş meraklılarına hizmet vermeyi sürdürecek olan carsimax.com, bu yıl hedefini daha da yukarılara taşımak istiyor.

Ülkede online alışveriş denince bir marka haline gelip akla ilk gelen site, günümüz koşullarında zamanını en iyi şekilde değerlendirip alışverişini zahmetsiz yapan müşterilerine yeni olanaklar sunmanın peşinde.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 12:07