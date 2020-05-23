Çavuşoğlu bayramın sağlık mutluluk huzur içinde geçmesini diledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı; bayramın sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Çavuşoğlu, bir bayrama daha ulaşmanın ve milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Bayramlar, insanlarımız arasında sevinç, coşku ve mutluluğun paylaşıldığı, dil, din, renk ve kültür ayrımı gözetmeksizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan müstesna günlerdir” diyen Çavuşoğlu, bayramların toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında önemli bir fırsat olarak görülmesi ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu mesajında şöyle dedi:

“Bayramların manevi atmosferinden istifade ederek, birbirimize daha sıkı kenetlenelim, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde problemlerimizi çözelim, büyük ve güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğini hep birlikte inşa edelim.

Bu vesileyle, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını içtenlikle tebrik eder, aileleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmesini dilerim”.