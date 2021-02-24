Çavuşoğlu: "Tarladan sofraya, gıda güvenliğini sağlamak önemli"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretimde, tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, gerekli denetimin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam kabulde yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin nasıl artırılabileceğine değinerek, bu çerçevede Hal Yasası, Yem Yasası, sertifikalı üretim ve arıtma çamurun tarımda kullanılması ile ilgili konuların öne çıktığını anlattı.

Uluçam, Genel Tarım Sigortası Fonu Yasası’nın da günün koşullarına göre yeniden şekillendirilerek, üreticinin hizmetine sunulması gerektiği yönündeki görüşü paylaştı. Uluçam, ziraat mühendisi mesleğinin ön plana çıkarılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Oda’nın görüşlerine ve desteğine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirterek, üretimde tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, ürünlerin kontrol ve denetimlerinin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, tarım sektöründeki sorunların, ortak akıl yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.