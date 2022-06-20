Çevre Teknik Komitesi’nin yeni internet sitesi hayata geçirildi

İki toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin www.tcecyprus.org isimli yeni sitesi hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Misyonu Ofisi'nden yapılan açıklamada, Komite'nin hedefinin ada genelinde, çevre ile ilgili ortak amaçlara hizmet edecek fikirlerin paylaşılmasına yardımcı olmak, çevre ile ilgili iş birliktelikleri başlatmak ve var olanları ileriye taşınması olduğu belirtildi.

İnternet sitesinin, çevre konusunda paydaşlar arasında iş birliği ve iletişim ağı kurarak bu amaca hizmet etmesi düşüncesiyle tasarlandığı belirtildi.

Esas hedefin tüm üyelerin ada genelindeki tüm uzmanlarla temasa geçebileceği, en iyi uygulamaları ve fikirlerin paylaşılabileceği, yeni kaynak bulmanın yollarının keşfedilebileceği, yeni iş birlikleri kurulabileceği, webinar, atölye çalışması ve etkinliklere davet çağrısı yapılabileceği bir alan oluşturmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iş birliği ve eşleşme yapılabilmesi için sitede profil oluşturulması istendi.