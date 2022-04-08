Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu öğrenilen 46 yaşındaki Osman Demir, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’nde dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Demir, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Doktorundan yapılan soruşturmada, Demir’in ölüm sebebinin akciğer kanseri hastalığına bağlı olduğu tespit edildi.