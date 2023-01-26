Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur toprağa verildi

Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur toprağa verildi
banner94
banner90

İskele’de cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur Gazimağusa Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Reessur’u son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ile Tebebrrüken Uluçay ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

banner91
Tabutun başından ayrılmayan annesi ayakta zor dururken, Zehie Helin’in sınıf arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca göz yaşı döktü.

Zehie Helin, Lala Mustafa Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Gazimağusa Kabristanlığı'nda toprağa verildi

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti,...
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti,...
  1. Kıbrıs
﻿