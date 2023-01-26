Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur toprağa verildi

İskele’de cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur Gazimağusa Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Reessur’u son yolculuğuna yüzlerce kişi uğurladı. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ile Tebebrrüken Uluçay ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Tabutun başından ayrılmayan annesi ayakta zor dururken, Zehie Helin’in sınıf arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca göz yaşı döktü.

Zehie Helin, Lala Mustafa Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip Gazimağusa Kabristanlığı'nda toprağa verildi