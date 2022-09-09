Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı’nı, basına, gazetecilere ve düşünce özgürlüğüne saygıya davet etti.

CTP yaptığı yazılı açıklamada, emekli bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın açıklamaları üzerine “Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu” adına yapılan açıklamanın son derece talihsiz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Emekli bir komutanın ciddi iddialarına somut yanıt vermek yerine, gazete ve gazetecileri hedef göstermek, soğuk savaş döneminden kalma ötekileştirici bir dille partimizi de içine katarak kin ve nefret yaymak ürkütücüdür.

Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklere ve evrensel değerlere saygı çerçevesinde ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olmalı, yetki ve sorumluluklarını ülkenin barışçıl ve aydınlık geleceği için kullanmalıdır.”