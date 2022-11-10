CTP: “Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanlar, karşılarında CTP’yi bulacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin artarak devam ettiğini savunarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ülkeyi ziyaretinde verdiği mesajları bunun son örneği olarak değerlendirdi. CTP açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında ortaya atılan ‘Külliye’ projesine hayır dediğimizi bildirir, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanların karşılarında CTP’yi bulacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, CTP’nin yıllardan beridir Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesi için mücadele verdiği belirtilerek, 2020 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beridir Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin artarak devam ettiği ve bu süreçlerden başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm tarafların zarar gördüğü öne sürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dün ülkeye yaptığı ziyareti esnasında verdiği mesajların “Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin son örneği” olarak değerlendirildiği açıklamada, CTP’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılacak her türlü girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesine dayalı olarak yapılması gerektiğini savunmaya ve toplumun iradesi hilafına yapılan işlerin ve açıklamaların karşısında durmaya devam ettiği vurgulandı.

-“CTP, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasal eşitliğine dayalı bir federasyonu tereddütsüz biçimde desteklemeye devam etmektedir”

Açıklamada, “Sayın Oktay, açıklamalarında Kıbrıs sorununun çözümünün ancak ‘BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının kabulüyle’ mümkün olabileceğini söylemektedir. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de çok iyi bildiği üzere; BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıs adasının iki siyasal eşitinden biri olarak tanımaktadır. Kıbrıs Türk halkı siyasal eşitliğini elde edebilmek için büyük mücadeleler vermiştir ve bu eşitlik tüm taraflar için geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı siyasal eşitliğine dayanarak, 2004 yılında eşzamanlı olarak gerçekleştirilen referandumlarda çözüm istencini yüzde altmış beş evet ile uluslararası toplum önünde de tescil ettirmiştir. Aradan geçen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununda farklı bir yaklaşım içerisine girmiş olması Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliği noktasında elde etmiş olduğu kazanımları ve bunun bir BM parametresi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz” ifadelerine yer verildi.

-“ Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında ortaya atılan ‘Külliye’ projesine hayır dediğimizi bildiririz”

CTP’nin Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasal eşitliğine dayalı bir federasyonu tereddütsüz biçimde desteklemeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, uluslararası toplum önünde tescil edilmiş siyasal eşitliği çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın tamamındaki söz hakkından CTP’nin feragat etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında ortaya atılan “Külliye” projesine hayır dediğimizi bildirir, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanların karşılarında CTP’yi bulacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.