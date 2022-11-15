Cumhurbaşkanı Tatar: “Yeni siyaset çok önemli dönüm noktasıdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni siyasete göre egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olacaksa iki devletin iş birliğiyle olacağını vurgulayarak, “Bu bizim için çok önemli dönüm noktasıdır. Bu adadaki varlığımızın sürdürülmesi bakımından çok önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından Avrupa Birliği’nin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Tatar, “Bu gaflet ve delalet içerisinde bizlere hiçbir eşitlik hakkı görmeyen AB’ye buradan sesleniyoruz. Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır. Kıbrıs Türk halkı ayrı bir halktır” vurgusu yaptı.

“Kıbrıs’ın gerçekleri onların gördüğü gerçeklerden çok farklıdır” diye konuşan Tatar, AB ile olan ilişkileri tekrar değerlendirme noktasına gelebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuştu.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının her zaman sevincinde, üzüntüsünde, marazında anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olduğunu belirterek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını buruk kutlamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.