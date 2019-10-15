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Cumhurbaşkanı,Vadili İlkokulu Mesarya İzcilik Birimi izcilerini ağırladı

Cumhurbaşkanı,Vadili İlkokulu Mesarya İzcilik Birimi izcilerini ağırladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğretmenleri Hüseyin Şener başkanlığındaki Vadili İlkokulu Mesarya İzcilik Birimi izcilerini ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Şener, görüşmede, Vadili İlkokulu’na yaptığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, etkinliklerine davet etti.
 Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 19:28
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