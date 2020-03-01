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Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları başladı
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 Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başladı.
YSK’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıç gününün değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 11 (3) maddesi gereğince 1 Mart olduğu duyuruldu.
YSK, 26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerin de boşalan İhtiyar heyeti üyelikleri için de ara seçimler yapılacağını bildirdi.
Buna göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da 10, Girne’de 27, İskele’de 11 ve Lefke’de 1 kişilik ihtiyar heyeti üyeliği için seçim yapılacak.
YSK, ayrıca seçim gününe kadar uygulanacak seçim yasaklarını da açıkladı.

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