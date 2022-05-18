Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nin kuruluşunun onuncu yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Dayanışma Evin’den yayımlanan bildiride, Dayanışma Evinin onuncu yıl dönümünün 2021’de olduğu ancak kutlamanın, pandemi sınırlamaları vesilesiyle 14 Mayıs Cumartesi'ye ertelendiği belirtildi. Etkinlikte iki halkın Dayanışma Evi sayesinde son on yılda hayat bulan iş birlikleri ve dayanışma kutlandı.

Onuncu yıl kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Surları içerisinde bisiklet turu düzenlendi, bisiklet turunun ardından Dayanışma evinde bazı müzik grupları sahne aldı.