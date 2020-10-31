Din İşleri Başkanı Talip Atalay Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u kınadı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doğrudan İslam dinini hedef alan yakışıksız sözlerini reddedip kınadıklarını bildirdi.

Atalay yaptığı yazılı açıklama, Macron’un sözlerinin dünyadaki Müslümanları, inançlara saygı konusunda duyarlı tüm kesimleri, şahsı ve camiasını da incittiğini, böylesi nefret ve ayrışmayı körükleyici, aşırılığı teşvik edici, evrensel barış ve bir arada yaşama imkânını baltalayıcı ifade ve yaklaşımların hiçbir ülke liderine yakışmadığını kaydetti.

Atalay, bu ifade ve tavrın, vatandaşları arasında ciddi oranda Müslüman barından Fransa gibi büyük bir ülkenin liderine ait olmasının ayrıca derin hayal kırıklığı oluşturan ve asla kabul edilemez bir durum olduğunu bildirdi.

İnsanlık aleminin pandemi ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Atalay, liderlerden beklentinin, büyük insanlık ailesinin acılarına hep birlikte derman olmaya çalışmaları olduğunu kaydederek, din, dil, ırk, coğrafya gibi farklılıklar üzerinden yeni ayrışma, kutuplaşma ve düşmanlık alanları oluşturmayla sonuçlanacağı aşikâr söz ve eylemlerin, dillerden düşmeyen “farklılıklarımızla barış içinde bir arada yaşama” iddia ve idealini açıkça ihlal eden bir çelişki olduğunu ifade etti.

Atalay açıklamasında, başta Fransız halkı olmak üzere tüm insanlığın, dar görüşlü siyasetçi ve etki gruplarının eliyle barış ve huzurun bozulmasına, tarihi kazanımların heba edilmesine, izin vermeyeceği umudunu taşıdıklarını da belirtti.

Atalay şöyle devam etti:

“Kıbrıs Müslümanlarının resmi temsilcisi olarak ‘Bir masumun öldürülmesi insanlığın öldürülmesi’ ilkesi açıkken, inanç, ırk, coğrafya bakımından mensubiyeti ne olursa olsun, kışkırtıcı söylemleri gerekçe göstererek kendisinde masum insanları katletme hakkı gören, nefret ve şiddeti karşılıklı meşrulaştıran tüm kişi ve grupları da reddediyoruz. Bu çerçevede Fransa’daki kilise çevresindeki saldırıyı da kınıyoruz.

Sayın Emmanuel Macron ve diğer bazı siyasilerin İslamafobik tutumlarının marjinalliği nasıl beslediği açıkken, ısrar ettikleri bu yaklaşım ve söylemlerinden derin endişe duyuyor, sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Düşmanlık oluşturacak her türlü söz ve yaklaşımı kimden gelirse gelsin reddediyor ve kınıyoruz.”