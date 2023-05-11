Doğanköy’de “Tetik Operasyonu”

Doğanköy’de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tetik Operasyonu” sırasında tabanca ile polisleri katletmeye teşebbüs eden şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyon kapsamında bir ikametgah içerisinde tespit edilen B.T.(E-67), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı polislerin üzerine doğrultup şiddet tehditinde bulundu. Makul güç kullanılıp etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada tabancanın boş tetiğini çekip polisleri katletmeye teşebbüs eden B.T., tabancanın ateşlenmemesi üzerine, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildi. Tasarrufundaki tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 9 adet canlı mermi ise emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında bahse konu şahsın üzerinde ve konu ikametgah içerisinde yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin türü, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 506 gram ağırlığında hintkeneviri(skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet öğütücü, 23 adet canlı mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 25.285 TL, 250 ABD Doları, 360 Sterlin ve 325 Euro bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Ö. (E-41) ve L.Ö. (K-41) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.