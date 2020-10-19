Dün gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği belirlendi

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda dün gece meydana gelen kazada yaşamını yitiren kişinin Fatma Kaşıkçı olduğu açıklandı.

Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa'da sakin Kaşıkçı saat 23.00 sıralarıında yönetindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmış ve yaşamını yitirmişti.

Araçta yolcu olarak bulunan Cuma Yıldırım'ın (E-23), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.