Dünya Lions Günü 8 Ekim'de

Dünya Lions Günü olarak kutlanılan 8 Ekim Salı günü saat 17.00’de Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay başkanlığında bağlı kulüplerin başkan ve üyeleri, Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak.

Ulubay tarafından yapılan açıklamaya göre, çelenk merasiminin ardından Lefkoşa Merit Otel’de saat 19.00’da basın toplantısı düzenlenecek.