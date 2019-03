Dünyada 6 Milyon down sendromlu var

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurçin İncirli, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak down sendromu bireyler için devlet politikası oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini talep ettiklerini kaydederek, “Her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası adına yaptığı yazılı açıklamada Down sendromu hakkında bilgi veren İncirli şunları kaydetti:

“Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. Bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.

“BİLİNEN TEK ETMEN HAMİLELİK YAŞI…

“Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır” diyen Dr. Nurçin İncirli, “Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaş üstü hamileliklerde risk artmaktadır” dedi.

“ORTALAMA HER 800 DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR… DÜNYADA 6 MİLYON CİVARINDA DOWN SENDROMLU BİREY VAR”

Down sendromlu bireylerde ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı olmadığını kaydeden İncirli, şunları kaydetti:

“Ortalama her 800 doğumda bir görülmektedir. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olmaktadır.”

Bir toplumun medeniyet düzeyinin özellikle çocuklarına ve yaşlılarına sağladığı imkanlarla değerlendirilidiğini kaydeden İncirli, şunları belirtti:

“Bu çocukların içinde özel bir yere sahip olan ve yaşam boyu desteklenmesi gereken down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine sosyal devlet anlayışı içinde sağlanacak sağlık hizmetleri, sosyal aktivite ve ihtiyaç halinde kalabilecekleri ve kullanabilecekleri yaşam evlerinin olması medeni bir devlet olmanın şartlarıdır. Adamızda da bu devlet politikasının bir an önce hayata geçirilmesini Hekimler sendikası olarak talep ediyoruz ve her türlü desteği vereceğimizi de kamuoyuna duyuruyoruz.”