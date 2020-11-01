Eczacılar Birliği: "Grip aşıları henüz gelmedi"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), Türkiye ve yurt dışından ithal edilen aşıların henüz ülkeye gelmediğini belirterek, grip aşılarının ne eczanelerde ne de Sağlık Bakanlığında mevcut olduğunu bildirdi.

KTEB, tüm ülkelerde halk sağlığı koruyucu aşı politikalarını geliştirmenin, sağlıktan sorumlu devlet politikalarını yöneten bürokratların asli görevi olduğuna işaret ederek, “Ülkemizde bu alanda hangi planlamalar veya hangi sağlık politikası izleneceği yönünde eczacılarımıza ve toplumumuza bilgilendirici net açıklamalar yapılmadığından dolayı bu konuda endişe içerisindeyiz” dedi.

KTEB Başkanı Umut Öksüz yazılı açıklamasında, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alarak, toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını süreci içerisinde en ön safhada mücadele eden meslek örgütlerinin başında eczacıların geldiğini kaydetti.

Covid-19 pandemisinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “halk sağlığı acili” olarak ilan edildiğini ifade eden Öksüz, aşılamanın öneminin Covid-19 pandemisiyle birlikte geçmiş yıllara göre bu yıl daha da artmasına rağmen henüz daha ülkeye gelmediğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Son günlerde gerek basında gerekse de toplumumuz arasında sıkça sorulan soru haline gelen grip aşıları ise tüm uyarılarımıza rağmen halen daha ne eczanelerimizde ne de bakanlıkta mevcut değildir.

Yaptığımız uyarılar sonucunda pnömokoksik pnömoni aşısı için somut adımlar atılmış, yeterli miktarda olmasa da bakanlık bünyesine temin edilerek vatandaşlarımıza hekimlerimiz tarafınca uygulanmıştır.

Covid-19 salgını nedeniyle önemi bu yıl daha da artan grip aşısının Türkiye’ye 1 milyon 350 bin doz geldiği yetkililer tarafından açıklandı. Ancak aşının henüz uygulanmasına başlanılmadı. Aşının uygulamaya geçilmesinde ise Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri kriterler belirlemek için çalışmalar yapıyor, yönerge hazırlıyor. Fakat Türkiye’de sadece 9 milyon civarı 65 yaş üstü yaşlı bir kesimin olduğunu göz önünde bulundurursak bahsedilen rakamın Türkiye için yeterli miktar olmayacağı aşikar. Böyle bir durumda ise ülkemize gelecek olan aşının miktarı ise yeterli olmayacağı gün yüzüne çıkmaktadır.

Hastalıklarla mücadelede en önemli unsur olan aşılar tüm dünya ülkelerinin şu an ilk gündeminde yer almakta. Dünya ülkeleri sürdürülebilir aşı politikaları sayesinde dünyada başarı ile uygulanan aşılama programları ile kendi toplumlarının sağlığını korumakla birlikte dünya düzeninin işleyişine katkıda bulunduğunu Covid-19 ile bir kez daha göstermiştir.

Fakat dünyada bugün Covid-19 aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ülkemizin sağlık politikalarını yöneten yetkililer grip aşısını dahi henüz daha ne ülkemize getirebildiler, ne de vatandaşımıza ücretsiz sunacak programlamayı hayatı geçirmediler.

Her gün eczanelerimize gelen hastalarımız haklı isyanını dile getiriyor. Biz sağlık profesyonelleri hastalarımız ile karşı karşıya gelmekteyiz.

“YETKİLİLER SORUMLULUKTAN KAÇARAK SESSİZ KALMAYI TERCİH EDİYOR… TOPLUMU YÖNLENDİRMEYE VE BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tekrardan hatırlatmak istiyoruz ki, bugünlerin yaşanmaması ve de vatandaşımızın koruyucu aşı politikaları ile pandemi dönemini en sağlıklı şekilde geçirmeleri için yetkilileri çok önceden uyarmış bulunmamıza rağmen gerekli adımlar atılmamıştır. Bu noktada ise yetkililer sorumluluktan kaçarak sessiz kalmayı tercih etmelerine rağmen, biz eczacılar tüm zorluklara rağmen toplumu en doğru şekilde yönlendirmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Çünkü başta pandemi dönemi olmak üzere en ön safhada canı pahasına mücadele eden toplumun en yakın sağlık danışmanları biz eczacılarız, makamlarda bulunan ve koruyucu sağlık önlemlerine karşı sessiz kalan yetkililer değildir.”