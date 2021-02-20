Ekonomik Örgütler Fuat Oktay ile görüşecek

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara’da bir araya gelecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı ve EÖP Dönem Sözcüsü Cafer Gürcafer’in verdiği bilgiye göre, ziyaret 23 Şubat’ta yapılacak.

Gürcafer, “salgın süreci ve sonrasında hedeflenen ekonomik kalkınma için yapılması gerekenler hususunda görüş alışverişinde bulunmak” maksatlı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile teknik bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile de görüşeceklerini ifade eden Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise nezaket ziyareti planladıklarını aktardı.

“TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, artık tünelin ucunda ışığın göründüğünü ve “bir savaş hali” olarak nitelediği salgından yara alan ülkelerin çoğunluğunun bu ışığı görerek ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçtiğini kaydetti.

Gürcafer, bu bağlamda ülkelerin aşı ile ortaya koyacakları bir ekonomik yapılanma içerisinde olduklarını söyledi.

KKTC’nin aşılama programını eleştiren Cafer Gürcafer, KKTC’nin aşıya ulaşma noktasında Türkiye ve AB olmak üzere sadece iki kapısının bulunduğunu, ancak en önemli kapının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Gürcafer, aşının Türkiye’den hibe olarak alınabileceğini bir de Türkiye’nin aracılığı ile parasını ödeyerek aşı alınabileceğini ifade ederek, EÖP olarak “200 bin civarında aşıyı paramız ile alalım” şeklinde bir girişim yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile görüştüğünü ve firma ile bir takım görüşmeler yapıldığını belirtti.

Gürcafer, “Bizim aşılanmamamızdan dolayı hem sağlık açısından hem de ekonomik bakımdan kaybımız çok çok büyüktür” ifadelerini kullanarak, “Bizim kurtuluşumuz aşıdır” dedi.