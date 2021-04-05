El Sen eylem yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bugün saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yapacak.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın iptal edilen Akaryakıt İhalesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yolsuzluk iddialarını protesto etmek için eylem yapacaklarını duyurmuştu.

Özkıraç, daha önce yaptığı açıklamalarda, sendikanın bugün sabah saat 10.00’dan itibaren eylemlerini başlatarak, “sokakları inleteceklerini” kaydetmişti.

Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın her fırsatta Kıb-Tek’te “vurgun” olduğunu iddia ettiğini savunarak, bu konuda tüm çalışanları zan altında bırakmanın ötesinde tek bir adım atılmadığını, aksine Akaryakıt İhalesi’nin iptal edilerek, tarihin en büyük şaibesinin altına imza atıldığını ileri sürmüştü.